Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Uluslararası Aşıklar Şöleni açılış konuşmasında Beygi, "Azerbaycan eyaleti milletvekilleri hükümetin Azeri Türkçesi Dil Akademisi açması konusundaki taleplerinde kararlı." dedi.

Söz konusu akademinin ülkedeki Azeri Türklerin kültür, sanat ve edebiyat mirasını korumada önemli bir yere sahip olacağına işaret eden Beygi, "Akademinin kurulmasına hükümet önem vermelidir. Milletvekilleri olarak bizler konunun takipçisi olacağız." diye konuştu.

Tebriz kentinde "Aşıklar, Şefkat Peygamberiyle Tek Ses" adıyla dün açılış programı gerçekleştirilen Uluslararası Aşıklar Şöleni'ne Türkiye, İran, Azerbaycan ve Gürcistan'dan yaklaşık 300 aşık katılıyor. Şölen, salı gününe kadar devam edecek.