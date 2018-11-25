Amerikan basınında yer alan haberlere göre, eyaletin kuzeyini etkisi  altına alan ve "Camp yangını" olarak isimlendirilen orman yangını, bu sabah  itibarıyla tamamen söndürüldü.

Öte yandan, 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla yangındaki  toplam can kaybı sayısı 85'i buldu.

Yangında kaybolan 251 kişiden de hala haber alınmazken, can kaybının  artmasından endişe edildiği belirtildi.  Eyaletin kuzeyindeki Paradise kasabasında 8 Kasım'da başlayan orman  yangınları, yaklaşık 14 bin ev, 514 iş yeri ve 4 bin 265 binayı yok etti.

Toplamda yaklaşık 620 kilometrekarelik alanı etkisi altına alan  yangın, Chicago kentinin yüzölçümüne ulaşmıştı.

Camp yangını, Kalifornia tarihinin "en büyük ve en çok can kaybının  yaşandığı" orman yangını olarak kayıtlara geçti.