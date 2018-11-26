Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçen hafta kente ulaşan yaklaşık 7 bin göçmenden bir grup, sınır hattına doğru yürüyerek ABD makamlarının, iltica başvurularını işleme koymayı yavaşlatılmasını protesto etti. Göçmenler, yürüyüş boyunca ellerinde ABD ve Honduras bayraklarıyla "Biz suçlu değiliz. Biz uluslararası işçileriz." yazılı dövizler taşıdı. Meksika polisi, izinsiz geçiş ihtimaline karşı göstericilerin sınıra yaklaşmasına izin vermedi. ABD'li gümrük yetkilileri günde en fazla 100 göçmenin başvurusunu işleme koyduğu için grubun kentte aylarca bekleyebileceği tahmin ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump, Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan yaklaşık 7 bin kişilik göçmen konvoyundan hiç kimsenin, mahkeme emri olmadan ülkeye alınmayacağını belirtmişti. Trump, "Ülkemize sadece yasal olarak gelenlere izin vereceğiz. Bunun haricinde politikamız 'Yakala ve tutukla' şeklindedir." ifadesini kullanmıştı.