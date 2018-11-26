Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Federasyon Konseyi Bilgi Komitesi Başkanı Aleksiy Puskov, konuyla ilgilli yaptığı açıklamada, "Ukrayna'nın açıklamaları Rusya ve Türkiye liderlerinin görüşmesine bir yanıt" ifadelerini kullanarak, olayın Ukrayna'nın provokasyonu olduğunu öne sürdü.

UKRAYNA ELÇİLİĞİ: "PROVOKE EDEN RUSYA"

Ukrayna’nın Türkiye elçiliğinden yapılan açıklamada, Rusya’nın Karadeniz’deki saldırgan tavrı için, “Karadeniz ve Azak Denizi'nde sergilediği provokatif eylemler sınırı aştı. Rus gemileri navigasyon özgürlüğünü ihlal ederek Ukrayna gemilere karşı haksız yere güç kullanmıştır. Bu tür saldırgan faaliyetleri BM Antlaşması ve BM deniz Hukuku Sözleşmesinin ihlali olarak değerlendiriyoruz” ifadeleri kullanıldı.

KERÇ BOĞAZI SORUNU

Azak Denizi ve Kerç Boğazı 2003 tarihli bir anlaşma ile Ukrayna ve Rusya'nın ortak karasuları olarak belirlenmiş olsa da, Moskova'nın Kiev'e ait Kırım Yarımadası'nın 2014 yılında önce işgal sonra ilhak etmesi ile birlikte boğazın ve iç denizin giriş ve çıkış kontrolü tamamen Kremlin'in eline geçmiş durumda.

Rusya, Kırım'ı ilhak ettikten sonra Kerç Boğazı üzerine inşa ettiği köprünün açılışını ise bu yılın Mayıs ayında yaptı.

Ukrayna'da 2014 yılında yaşanan hükümet karşıtı protesto gösterileri ile başlayan süreçte ülkenin doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Kiev arasında çatışmalar yaşanmış, ilhak süreci de aynı dönemde meydana gelmişti.

Kırım Türklerinin boykot ettiği tartışmalı referandumla bölgeyi kontrol eden Rusya'ya Batılı ülkeler yaptırım uyguluyor.