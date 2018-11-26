Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Kerç Boğazı'nda Ukrayna ile yaşanan gerginlik nedeniyle Rusya'ya uygulanabilecek yaptırımlardan ötürü endişe duymadıklarını belirtti.

Ukrayna gemilerinin Rusya sınırında tahrik edici davranışlarda bulunduğunu öne süren Lavrov, "Ukrayna gemileri, Azak Denizi ve Karadeniz'deki normal deniz trafiğini riske atacak davranışlar sergiledi." diye konuştu.

Gerginlik nedeniyle Ukrayna yönetimini suçlayan Lavrov, "Yaşanan olayların, Ukrayna üst yönetimi tarafından doğrudan verilen emirle uygulanmış bir provokasyon olduğu çok açık. Ukrayna tarafı bu eylemi planlarken ABD ve Avrupa'dan bazı kazançlar sağlamayı umuyorlardı." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'da mart ayında yapılacak başkanlık seçimine de atıfta bulunan Lavrov, "Seçimler öncesinde siyasi skor peşinde koşanların sakinleştirilmesi için Batı'ya çağrıda bulunuyoruz." dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ise yaşanan olaylar nedeniyle Rusya'yı saldırganlıkla suçlayarak, "Maalesef Rusya kırmızı çizgi nedir bilmiyor. Gemilerimiz normal seyrinde ilerlerken Rusya'nın saldırısına maruz kaldı." demişti.

Öte yandan Rusya'nın, Kerç Boğazı'nda yaşanan gerilim nedeniyle Ukrayna maslahatgüzarını bakanlığa çağırdığı bildirildi.