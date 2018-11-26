İlk yardım ekiplerinden Ahmed Muhammed AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkentin batısındaki bir halk pazarında bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 10 kişinin yaralandığını söyledi. Muhammed, saldırının ardından emniyet birimlerinin olay yerine intikal ettiğini ve çevredeki yolları trafiğe kapattığını belirtti. Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.
Somali'deki bombalı saldırıda 6 kişi öldü, 10 kişi yaralandı
26.11.2018 - 14:51 | Son Güncelleme: 26.11.2018 - 14:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Somali'nin başkenti Mogadişu'da bir halk pazarını hedef alan bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.
Etiketler : somali,haberler,patlama,
590459 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/590459.aspx
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