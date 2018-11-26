Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlk yardım ekiplerinden Ahmed Muhammed AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkentin batısındaki bir halk pazarında bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 10 kişinin yaralandığını söyledi. Muhammed, saldırının ardından emniyet birimlerinin olay yerine intikal ettiğini ve çevredeki yolları trafiğe kapattığını belirtti. Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.