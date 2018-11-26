Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Somali’nin başkenti Mogadişu'ya bağlı Medine ilçesinde bulunan kalabalık bir pazar yerinde meydana gelen patlamada 8 kişi hayatını kaybetti. Olayda çok sayıda kişi yaralandı. Öğle saatlerinde meydana gelen patlamada Eş-Şebab terör örgütü mensubu bir saldırganın kullandığı araçta meydana geldi. Saldırgan Pazar yerine giderken güvenlik güçlerinin onu takip ettiği fark etti. Araçtan inerek kaçmaya çalışan saldırgan güvenlik güçleri tarafından yakalandıktan sonra araçta patlama meydana geldi.



Somali Güvenlik Bakanı Mohamed Abuukar Islow Du'ale yaptığı açıklamada, kendilerine bir bombalı araç bilgisi ulaştığını, saldırganın hedefi ulaşmadan etkisiz hale getirdiklerini bildirdi. Du’ale, “Saldırgan pazarda hedef noktasına hareket ederken güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildikten sonra araçta patlama meydana geldi. Saldırgan elimizde ve sorgusu devam ediyor. Ölülere Allah rahmet eylesin, yaralılara acil şifalar dileriz " dedi.