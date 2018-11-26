Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Polis pazartesi günü dağ köyündeki bir çiftlikte 6 ceset buldu. Miyazaki kentinde yaşanan olay, ölen ailenin bir yakınlarının telefon ihbarıyla ortaya çıktı. Cesetlerin üzerinde bıçak kesiğine benzer yaralar olduğu bildirildi.

Araştırmalarını sürdüren ekipler daha sonra 7. bir cesede daha rastladı. Nehir yatağında köprü altında bulunan ve kimliği belirlenemeyen 7. cesedin ise aileye ait araçtan dışarıya fırlamış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Güvenlik güçleri ölenlerin Yasuo Iihoshi adlı çiftçi ve onun ailesi olup olmadığını öğrenmeye çalışıyor.

Takachiho Geçidi'ne yakın olan olay yeri, şehrin önemli tursitik merkezlerinden de biri olarak biliniyor.