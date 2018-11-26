Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dün 3 Ukrayna gemisi Rus karasularına girerek Kerç Boğazı üzerinden Azak Denizi'ne geçmeye çalışmıştı. Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Rus Sahil Güvenliğinin gemilere ateş açtığı, bir Ukraynalı denizcinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Çıkan çatışmanın ardından 3 Ukrayna gemisi Rusya tarafından ele geçirilmiş, Kırım Limanı'na çekilmişti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, iki ülke arasındaki tırmanan gerginlik nedeniyle acil toplantı düzenliyor.