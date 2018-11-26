Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Toplantı kapsamında, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Katar Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Halis Bin Mohammed Al Attiyah arasında Elektronik Harp Alanında Eğitim ve İşbirliği Protokolü" ile Silahlı Kuvvetler Personeli Mübadelesine İlişkin Protokol" imzalandı.

Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 4. Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye ve Katar birbirlerinin kara gün dostu olduğunu defalarca göstermişlerdir. Türk milleti, Katarlı kardeşlerini hedef alan abluka ve yaptırımların boşa çıkarılması için yoğun çaba sarf etmiştir. Katar da 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında uluslararası alanda ülkemize en güçlü desteği veren ülkeler arasında yer almıştır” dedi.

Vahdettin Köşkü’nde gerçekleşen toplantıya Türk tarafından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da iştirak etti.