İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde gece düzenlenen operasyonlarda "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 18 Filistinli gözaltına alındı. Açıklamada ayrıca gözaltına alınan Filistinlilerin sorgulanmak üzere bölgedeki gözaltı merkezine sevk edildiği belirtildi. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor. Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde yaklaşık 6 bin 500 Filistinli bulunuyor. İsrail ayrıca "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi hâlinde askerî hâkim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.
İsrail güçleri 18 Filistinliyi gözaltına aldı
27.11.2018 - 10:34 | Son Güncelleme: 27.11.2018 - 10:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 18 Filistinliyi gözaltına aldı.
Etiketler : israil,filistin,gözaltı,haberler,
590605 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/590605.aspx
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