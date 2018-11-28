Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın yurt dışına çıkmasının ardından çeşitli kentlerdeki çok sayıda güvenlik gücünün başkent Riyad’a nakledildiği öğrenildi. Suud rejimine ait ifşaatlarıyla bilinen sosyal medya fenomeni Müctehid’e göre, Cidde ve Demmam kentlerinden çok sayıda kraliyet muhafızı birliği Riyad’a nakledildi. 50 milimetrelik toplar, gece görüş dürbünleri ve kızılötesi dürbünlerle donatılmış 20 askeri araç kraliyet sarayı ile havaalanı arasındaki yola konuşlandırıldı.

Veliaht Prens Selman, Arjantin’de 30 Kasım - 1 Aralık tarihlerinde düzenlenecek olan G-20 zirvesi öncesi tura çıkmıştı. Muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın 2 Ekim tarihinde öldürülmesinin ardından ilk defa yurt dışına ziyaret gerçekleştiren Prens Selman, ilk olarak Birleşik Arap Emirlikleri’ni ziyaret etti. 3 gün süren ziyaretinde Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid el-Nahyan ile bir araya gelen Selman önceki akşam ziyaretinin üçüncü durağı Mısır’a geçti. Selman’ı, Kahire Uluslararası Havalimanı’nda Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi karşıladı.

Bakan Çavuşoğlu: Kayıtları dinledim Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman Süddeutsche Zeitung gazetesine verdiği mülakatta Kaşıkçı cinayetine ilişkin konuştu.

TEDBİRLER ARTIRILDI

Öte yandan Katar’ın Halic Online sitesine açıklamada bulunan Müctehid, Selman’ın darbe yapılmasını önlemek için istisnai güvenlik tedbirleri alınması emrini verdiğini söyledi. Bir yıl aradan sonra Londra’dan ülkesine dönen muhalif Prens Ahmed bin Abdulaziz’e de değinen Müctehid, Prens Ahmed’in kardeşi Kral Selman’ı azletmesi halinde ailenin yüzde 95’inin ona biat edeceğini öne sürdü. Kral Selman’ın öz kardeşi Prens Ahmed bin Abdulaziz, birkaç ay önce Londra’daki evinin önünde Suudi ailesini protesto eden göstericilere yaşanan sorunlardan dolayı ailenin tamamını değil, sorumluluk mevkiinde bulunan kral ile veliahdı protesto etmeleri gerektiğini söylemişti. Prens Abdulaziz, Kaşıkçı cinayetinden sonra Muhammed bin Selman’a yönelik suçlamaların artmasının ardından Suudi Arabistan’a dönmüştü.