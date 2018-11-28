Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, söz konusu daveti, Heniyye'yi Gazze'deki ofisinde ziyaret eden Rusya'nın Filistin'deki büyükelçisi Haydar Raşid iletti.

Heniyye, Rus Büyükelçi Raşid ile görüşmesinde Moskova yönetiminin Filistin meselesi için sarf ettiği çabalardan övgüyle söz etti.

Hamas ile Rusya arasında resmi bir ilişki bulunuyor. Hamas heyetleri alınan davetler üzerine Moskova'ya ziyaretler gerçekleştiriyor.

Hareketin Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk da geçen hafta yaptığı açıklamada, İsmail Heniyye'nin bir yurt dışı turu için hazırlık yaptığını söylemiş, ancak turun tarihine ve hangi ülkeleri kapsayacağına ilişkin bilgi vermemişti.