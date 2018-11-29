Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nebahat Uzun HAMBURG

Almanya, bir taraftan nitelikli yabancı çalışan ararken diğer yandan da göçmen poltikasında “ırkçı” yaklaşımlar sergiliyor. Son olarak Federal İçişleri Bakanlığı, mültecilerin geldikleri ülkelere dönmelerini sağlamak amacıyla “Gönüllü Geri Dönüş” kampanyası başlattı. Türkiye, Rusya, Irak, Hindistan, Afganistan ve Lübnan gibi ülkelerin bayraklarının bulunduğu ve yedi lisanda hazırlanan “Geri Dönün” afişleri, kamuya açık birçok alandaki reklam panolarına asıldı. “Senin ülken! Senin geleceğin! Şimdi!- Gönüllü Geri Dönüş” başlıklı afişte, 31 Aralık 2018 tarihine kadar ülkesine geri dönmek isteyen mültecilere, bir yıl boyunca ikamet, kira masraflarını karşılama taahhüdü de yer alıyor. Girişimi “Sezon sonu indirim kampanyalarına” benzetenler olurken mültecilere destek veren kuruluşlardan tepki yağdı. Pro Asyl Hukuk Birimi Başkanı Bernd Mesovic, afişi “zevksiz” olarak değerlendirdi. Federal İçişleri Bakanlığı ise, kampanyanın Almanya’da kalma perspektifi olmayan kişilere yönelik olduğunu açıkladı.

KESENİN AĞZINI AÇTILAR

Almanya’da 2018 yılı başından itibaren ülkelerine dönmek isteyen göçmenlere yönelik yürütülen program ilgi görmeyince ek olarak başlatılan kampanya kapsamında ailelere 3 bin avroya kadar teşvik sunulması planlanıyor. Buna göre mültecilik başvurusu sonuçlanmadan gönüllü geri dönüşe karar veren kişilere 12 ay boyunca aylık bin 200 avro ve eğer 12 yaş altı çocukları varsa her biri için de 600 avro verilecek. Mültecilik başvurusu tamamlanmış ve reddedilmiş kişilere ise aylık 800 avro ve 12 yaş altı çocuklarına da 400 avro verilecek. Aynı aileden dört kişi birlikte dönme kararı alırsa ek olarak aylık 500 avro daha ödenecek.