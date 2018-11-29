Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Bob Corker, öldürülen Suud gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin ilginç açıklamalarda bulundu. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın cinayete dahil olduğundan emin olduklarını belirten Corker “Pire için yorgan yakmak istemiyoruz. Ancak bir bedel ödenmesi gerekir” dedi. Cumhuriyetçi Parti Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell ise Kaşıkçı cinayetini “Nefret uyandıran bir eylem” olarak nitelendirerek olayın bir kongre cevabını hak ettiğini söyledi. McConnell, açık bir şekilde gerçekleşen olayın temelde Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) tarafından onaylandığını ve Suudlar tarafından işlenen cinayetin ABD’nin dünyada savunduğu her şeye tamamen ters düştüğünü ifade etti.

“SORUMLULAR KORUNMAMALI”

Suudi Arabistan’ın Orta Doğu’da ABD’nin stratejik ortağı olduğunu söyleyen McConnell, ancak bu durumundan dolayı olayın sorumlularının korumaması gerektiğini söyledi. McConel “Beyaz Saray’da kim olursa olsun Suudi Arabistan ile ilişkilerimiz hep pragmatik olmuştur. İranlılara karşı muhalefetine değer veriyoruz ve sanırım neredeyse hiç kimse Suudilerle olan ilişkimizi tamamen koparmamız gerektiğine inanmıyor. Ama evet, bir çeşit cevap uygun olacak ve bu konuyu konuşacağız” dedi.

SENATÖRLERE BRİFİNG

Kaşıkçı cinayetine ilişkin Senatoda yapılması planlanan oturumda, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Savunma Bakanı James Mattis’in senatörlere bilgi vereceği kaydedildi. Oturuma ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Direktörü Gina Haspel’in ise oturuma katılacağına yönelik hiçbir işaretin olmadığı kaydedildi. Amerikan medyasında yer alan haberlerde, Haspel’in oturuma katılmasının Beyaz Saray tarafından istenmediği ve bu sebeple CIA Direktörünün senatörlerin karşısına çıkmayacağı öne sürüldü.