Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aralarında F-15’ler, F-35B Lightning II’ler ve Rafale jetleri bulunan 40’tan savaş uçağının yer aldığı tatbikat, İngiltere semalarında gerçekleştirildi. “Point Blank” adı verilen tatbikatın konusu, ABD, Fransa ve İngiltere’nin Kuzey Denizi’nde tehdit olarak gördüğü Rusya’ya karşı yapılacak muhtemel müdahaleydi. Fransız Rafale savaş uçakları bu tip bir tatbikata ilk defa katıldı. İngiliz Hava Kuvvetleri’nde görevli Tuğamiral Jez Attridge “Şartların değiştiğinin farkındayız, Rusya’nın uluslararası kurallara meydana okuduğunu görebiliyoruz” açıklamasında bulundu ve yapılan tatbikatı güvenlik poliçesi olarak niteledi. Tatbikatın, Karadeniz’de Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerginliğe cevap olduğunu düşünülüyor.

Öte yandan Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko, NATO’nun Karadeniz ve Azak Denizi’ne gemiler göndererek Ukrayna’ya olan desteğini gösterebileceğini söyledi. Bir ABD televizyon kanalına konuşan Poroşenko, “ABD Devlet Başkanı Trump’tan, Arjantin’de gerçekleşecek olan G-20 zirvesinde Rusya Devlet Başkanı Vlademir Putin’e, ‘Lütfen Ukrayna’yı terk edin’ mesajını iletmeli” dedi.