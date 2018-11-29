Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye, Orta Doğu ve diğer Müslüman ülkelerde yaşanan gösterilerde hemen “endişe ile izliyoruz” açıklaması yapan BM, Fransa’da 10 gündür polisin joplarla halka meydan dayağı çekmesine rağmen Fransız hükûmetini eleştirmekten kaçındı. Bitmek bilmeyen gösteriler sebebiyle, dünyaca ünlü Eyfel Kulesi ziyarete kapatıldı. Eylemciler, Paris’te bulunan dünyaca ünlü lüks markaların dükkanlarını yağmalamaya başladı. Üstelik gösteriler sırasında 2 kişinin hayatını kaybetmesi, 780 kişinin yaralanması ve 794 kişinin de gözaltına alınmasına rağmen “polis şiddeti yok” açıklaması yapıldı. Polisin eylemcileri öldüresiye dövdüğü görüntüler sosyal medyada yayınlanmasına rağmen BM henüz bir “uyarı” veya “itidal çağrısı” da yapmadı.