Fransa’nın Ales kentinde 60 yaşlarında bir kadın bu sabah girdiği Crédit Lyonnais bankasının şubesinde, bankayı kendisiyle birlikte havaya uçurmakla tehdit etti. Olay yerine gönderilen güvenlik güçleri, kadının son zamanlarda eylemleriyle sesini duyuran "sarı yelekliler" grubundan olmadığını açıkladı.
Fransa'da bombalı saldırı paniği!
29.11.2018 - 14:12 | Son Güncelleme: 29.11.2018 - 15:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fransa'nın Ales kentindeki Crédit Lyonnais (LCL) bankasının şubesine giren bir kadın, bankayı havaya uçurmakla tehdit etti.
Etiketler : Fransa,bombalı saldırı,
590979 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/590979.aspx
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