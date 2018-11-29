Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa’nın Ales kentinde 60 yaşlarında bir kadın bu sabah girdiği Crédit Lyonnais bankasının şubesinde, bankayı kendisiyle birlikte havaya uçurmakla tehdit etti. Olay yerine gönderilen güvenlik güçleri, kadının son zamanlarda eylemleriyle sesini duyuran "sarı yelekliler" grubundan olmadığını açıkladı.