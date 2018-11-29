İspanyol polisinin ihbarı ile başlayan operasyonda mali polis uluslararası sularda seyreden 19 metrelik bir tekneye baskın düzenledi. Koordinatları İspanyol güvenlik birimleri tarafından İtalyan makamlara iletilen Hollanda bayraklı teknede 400 pakete bölünmüş 11 ton uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili teknedeki iki Bulgaristan vatandaşı gözaltına alındı. Palermo ve Ragusa mali şube birimleri, uyuşturucunun Sicilya Kanalı üzerinde yaptığı rotayı inceliyor. Uyuşturucunun Cezayir veya Fas’tan Libya’ya taşındığı tahmin ediliyor.
Sicilya’da bir tekneden 11 ton esrar çıktı
29.11.2018 - 15:11 | Son Güncelleme: 29.11.2018 - 15:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İtalya’nın Sicilya Adası açıklarında bir teknede 11 ton esrar ele geçirildi.
Etiketler : sicilya,
590997 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/590997.aspx
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