Kanada hükümeti, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle bağlantılı 17 Suudi vatandaşına yaptırım kararı aldığını açıkladı.
Kanada'dan 17 Suudi'ye yaptırım
29.11.2018 - 18:37 | Son Güncelleme: 29.11.2018 - 18:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kanada, adı gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine karışan 17 Suudi'ye yaptırım kararı aldı.
Etiketler : kanada,cemal kaşıkçı,
591028 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/591028.aspx
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