Timofeyev, başkent Moskova'da katıldığı "Yaptırımlar ve Rusya: Sonsuza  kadar birlikte mi?" adlı konferansta yaptığı açıklamada, ABD yaptırımlarının Rus  ekonomisine yönelik etkilerini değerlendirdi.

Rusya'nın aldığı makroekonomik tedbirler sayesinde, yaptırımlarla  başarılı bir şekilde mücadele edildiğine işaret eden Timofeyev, "Dalgalı döviz  kuru politikası bir tampon görevi görüyor. Dış ve iç borçlarımız düşük seviyede,  düşmeye devam ediyor. Rus mali sektörünün, dış kaynaklardan mümkün mertebe  bağımsız bir şekilde hareket edebilmesini umuyoruz." ifadesini kullandı.

ABD'nin uyguladığı veya uygulamayı planladığı yaptırımlara yönelik  çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Timofeyev, "ABD yaptırımlarının Rus  ekonomisi üzerindeki etkisi nispeten küçük. Yine de her türlü senaryoya karşı  hazırlıklıyız." diye konuştu.

Atılan en önemli adımlardan birinin, dış ticaret hesaplamalarına  yönelik olduğunun altını çizen Timofeyev, "Ticarette ulusal para birimlerinin  kullanılması diye adlandırdığımız iddialı bir hedefimiz var." dedi.