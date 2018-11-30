Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumunca (BMKG) yapılan açıklamada, merkez üssü Kuzey Sumatra eyaletinin Batı Nias bölgesinin 120 kilometre güneybatısında olan depremin, 10 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıklandı.

BMKG ve Pasifik Tsunami Merkezi de deprem sonrası tsunami alarmı vermedi.

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan, deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da 26 Aralık 2004'te 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonucu bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi ölmüştü.