Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Toplantıda, 'Rusya'nın Ukrayna'ya karşı sergilediği asabi tutumun hiçbir gerekçesi olamaz.' denildi. Ayrıca toplantıda Rusya'nın elinde tuttuğu Ukraynalı denizcileri de bir an önce serbest bırakması istendi.