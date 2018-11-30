Toplantıda, 'Rusya'nın Ukrayna'ya karşı sergilediği asabi tutumun hiçbir gerekçesi olamaz.' denildi. Ayrıca toplantıda Rusya'nın elinde tuttuğu Ukraynalı denizcileri de bir an önce serbest bırakması istendi.
G-20 Zirvesi'nde Rusya'ya sert uyarı!
30.11.2018 - 16:54 | Son Güncelleme: 30.11.2018 - 16:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Arjantin'de düzenlenen G-20 Zirvesi'nin 7 ülkenin Dışişleri Bakanı'nın katıldığı toplantıda önemli açıklamalar yapıldı.
Etiketler : G-20 Zirvesi,rusya,
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