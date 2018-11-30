Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya Donald Trump'ın G-20 Zirvesi'nde 'kulaklıkla olan mücadelesini' konuşuyor. Arjantin'deki G-20 Zirvesi'ne katılan Donald Trump'ı Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri karşıladı.

KULAKLIĞI YERE ATTI

Macri'nin kendi dilinde konuşmaya başlaması üzerine İngilizce simültane çeviri yapılan bir kulaklık verildi. Trump kulaklığı takarak Arjantin liderini dinlemeye çalıştı.Trump konuşmanın sonlarına doğru kulaklığı daha fazla elinde tutmak istemedi. Bir süre sonra Trump Arjantin liderinin de şaşkın bakışları arasında kulaklığı yere attı.

Görevliler Trump'ın kulaklığını hemen yerden alırken, ikili basına poz vermelerinin ardından salondan ayrıldı.