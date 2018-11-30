Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD’nin Alaska eyaletinde meydana gelen 6,6 şiddetindeki deprem hakkında açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Sanders, ABD Başkanı Donal Trump’ı deprem hakkında bilgilendirildiğini belirterek, “Depremin zararlarını takip ediyoruz. Tüm Alaskalıların güvenliği için dua ediyoruz” dedi.
ABD’den deprem açıklaması
30.11.2018 - 22:45 | Son Güncelleme: 30.11.2018 - 22:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD’nin Alaska eyaletinde meydana gelen 6,6 şiddetindeki depremin hasarının henüz tespit edilemediğini açıkladı. Sanders, Arjantin’de bulunan ABD Başkanı Donal Trump’ı da bilgilendirdiğini ifade etti.
Etiketler : abd,alaska,deprem,
591212 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/591212.aspx
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