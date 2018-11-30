Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD’nin Alaska eyaletinde meydana gelen 6,6 şiddetindeki deprem hakkında açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Sanders, ABD Başkanı Donal Trump’ı deprem hakkında bilgilendirildiğini belirterek, “Depremin zararlarını takip ediyoruz. Tüm Alaskalıların güvenliği için dua ediyoruz” dedi.