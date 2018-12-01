Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mardin’in Nusaybin ilçesine komşu Suriye’nin Haseke kentine bağlı terör örgütü PKK/PYD denetimindeki Kamışlı kentindeki terör örgütü PKK/PYD bölgesinden, Menbiç’e 150 araçlık yardım gönderildi. İhlas Haber Ajansı’nın görüntülediği yardım konvoyunun ABD’ye ait olduğu değerlendiriliyor. Konvoyda, tankın yer aldığı çekiciler, çeşitli personel taşıyıcılar, zırhlı cip ve mühimmat olduğu görüldü. Irak üzerinden gelen konvoyun Menbiç’teki terör örgütü militanlarına gönderildiği öğrenildi. 12-13 Haziran’da Almanya’da bir araya gelen Türk ve ABD’li yetkililer, terör örgütü YPG/PYD’nin işgal ettiği Menbiç’ten çekilerek Fırat’ın doğusuna gitmesi için bir takvim üzerinde anlaşmıştı. Türkiye’nin takvime uymasına rağmen ABD’li yetkililer çeşitli bahanelerle takvimin yavaş işlemesini yol açmıştı.

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandır Lavrentyev, önceki gün ABD’nin Suriye’nin, terör örgütü YPG/PKK’nın işgalindeki kuzeydoğu kısmında süren askeri varlığını ve örgüte yardımlarını eleştirmişti. Lavrentyev, “Kürt silahlı birliklerine yardım etmek ve DEAŞ ile mücadele bahanesiyle ABD ve uluslararası koalisyona dahil ülkelerin o bölgede askeri varlık göstermesini anlayamıyoruz. Çünkü ABD, 1,5 yıl önce ‘DEAŞ’a son vermemiz için 6 ay lazım’ demişti. Bunu bir yıla uzattı. Şimdi ‘DEAŞ’a son vermeden çıkmayız’ diyorlar. Suriye-Irak sınırındaki küçük bölgede bin - 1500 kadar (DEAŞ’lı) terörist kaldı. Bunu şu an (YPG/PKK’nın) 60 bin civarındaki Kürt askeri gücüyle kıyaslayabilirsiniz. ABD, Suriye’de varlığını sürdürebilmek için bunu kullanıyor” demişti.