Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

California'da geçen ay meydana gelen ve en az 88 kişinin ölümüne neden olan yangında Gerard James Butler'in de aralarında bulunduğu birçok yıldızın evi kısmen veya tamamen yandı.

Butler, 12 Kasım'da Twitter hesabından paylaştığı videolu mesajda bölgede yaşanan tahribatı göstererek kendisine ait evin kısmen yandığını belirtti.

Bazı sosyal medya kullanıcıları Butler'in tweetinin altına yazdıkları mesajlarla geçen yıl kasım ayında ABD'de İsrail ordusuna yardım toplamak için düzenlenen galaya katılmasını hatırlatarak ünlü yıldıza tepki gösterdi.



"Filistinlilerin yaşadığı acıyı şimdi anladın mı?"

Mesajlarda, İskoç yıldızın yardım gecesine katıldığı İsrail ordusunun her gün Filistinli ailelerin evini yıktığı hatırlatıldı.

Frankie Teardrop adlı bir kullanıcı mesajında, "Bu senin yaşadığın şey Filistin halkının günlük yaşamının bir parçası." cümlesini kullanırken, bir başka kullanıcı da "Daha fazla Filistinlinin evini yok etmesi için İsrail ordusuna bağışladığınız fonun bir miktarını kenara koysaydınız." ifadesine yer verdi.

Yavar Mir isimli bir başka kullanıcı ise Gerard Butler'e cevabında "Onların (Filistinlilerin) yaşadığı acıyı şimdi anladın mı? Onların evlerini yeniden inşa etmesi de kolay değil." ifadelerini kullandı.

Gerard James Butler, geçen yıl kasım ayında ABD'nin California eyaletinde İsrail ordusuna yardım toplamak için düzenlenen galaya katılmıştı. Galada, İsrail ordusuna 53 milyon dolardan fazla yardım toplanmıştı.