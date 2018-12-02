Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kanada resmi yayın kuruluşu CBC televizyonunda yer alan habere göre, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ne katılan Trudeau, bin Selman ile ayaküstü görüştü.

Suudi Veliaht bin Selman'dan Kaşıkçı cinayetiyle ilgili cevapsız kalan sorulara yanıt vermesini isteyen Trudeau, "Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili daha iyi yanıtlara ihtiyaç var." ifadesini kullandı.

Trudeau, bin Selman'a, Suudi Arabistanlı aktivist Raif Bedevi'nin serbest bırakılması gerektiğini de belirtti.

Trudeau ve bin Selman'ın görüşmesi, Suudi Arabistan'da bazı insan hakları aktivistlerinin gözaltına alınmasının ardından ağustos ayında iki ülke arasında patlak veren diplomatik krizden sonra ilk olma özelliği taşıyor.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesi üzerine eleştirilerin hedefi olmuştu. ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA), Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini bin Selman'ın verdiği sonucuna ulaştığı iddia edilmişti.