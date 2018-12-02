Devrim Muhafızları Ordusuna yakınlığıyla bilinen yarı resmi Tasnim  haber ajansının haberine göre, Şikarçi, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun,  "İran'ın çeşitli savaş başlıkları taşıma kapasitesine sahip orta menzilli bir  füze denemesi yaptığı" ve "bu füze denemesinin, BMGK'nin 2231 sayılı kararını  ihlal ettiği" yönündeki iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

Şikarçi, füze denemelerinin İran'ın caydırıcılık ve savunma  kapasitelerinin arttırılması amacı taşıdığını, "bölgedeki hiçbir devletin çıkarında gözleri olmadığını" belirtti.

"Hem füze denemelerine hem de füzelerin geliştirilmesi çalışmalarına  devam edeceğiz. Bu konuda hiçbir ülkeden izin almayız." ifadelerini kullanan  Şikarçi, bu konunun müzakere kapsamının dışında kaldığını ve İran'ın ulusal  güvenliğiyle alakalı olduğunu kaydetti.

"ABD ile bölgesel müttefiklerini stratejik bir hata yapmamaları"  konusunda uyaran Şikarçi, "Eğer böyle bir hata yapacak olurlarsa hiç  unutamayacakları bir ders alırlar. Ancak ABD ve müttefiklerinin böyle bir hata  yapmayacağına eminiz. Sadece tecrübesizler ve acemiler böyle bir yanlış yapar ve  bedelini de öder." ifadelerine yer verdi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo dün, İran'ın çeşitli savaş başlıkları  taşıma kapasitesine sahip orta menzilli bir füze denemesi yaptığını belirterek,  "Bu füze, İran'ın, Avrupa'nın bir bölümünü ve Orta Doğu'da herhangi bir yeri  vurma menziline sahip. Bu füze denemesi, BMGK'nin 2231 sayılı kararını ihlal  ediyor. İran'a, nükleer silah taşıma kapasitesine sahip balistik füzelerle ilgili  tüm eylemlerini derhal sona erdirmesi çağrısında bulunuyoruz." şeklinde yazılı  açıklama yapmıştı.