Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yerel basının aktardığına göre Pakistan Başbakanı İmran Han, Pakistanlı gazetecilerle yaptığı buluşmada bugün kendisine ABD Başkanı Donald Trump'ın bir mektubunun ulaştığını aktardı.

Han, iki liderin ilk direkt teması olan mektupta Trump'ın Afganistan'da 17 yıldır süren istikrarsızlığın çözümü için Pakistan'dan destek istediğini ifade etti.

Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Favad Çaudri de söz konusu mektup ile ilgili "Trump, Pakistan'dan Taliban'ı diyalog masasına getirmek için iş birliği istedi." dedi.