Groupe Bruxelles Lambert SA tarafından yapılan açıklamada Belçikalı ünlü milyarder Albert Frere'nin 92 yaşında hayat gözlerini yumduğu belirtildi. Belçika'nın en zengin insanı unvanına sahip Frere'nin çok sayıda sektörde yatırımları bulunuyordu.