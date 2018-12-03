Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Groupe Bruxelles Lambert SA tarafından yapılan açıklamada Belçikalı ünlü milyarder Albert Frere'nin 92 yaşında hayat gözlerini yumduğu belirtildi. Belçika'nın en zengin insanı unvanına sahip Frere'nin çok sayıda sektörde yatırımları bulunuyordu.