Groupe Bruxelles Lambert SA tarafından yapılan açıklamada Belçikalı ünlü milyarder Albert Frere'nin 92 yaşında hayat gözlerini yumduğu belirtildi. Belçika'nın en zengin insanı unvanına sahip Frere'nin çok sayıda sektörde yatırımları bulunuyordu.
Ünlü milyarder Frere hayatını kaybetti
03.12.2018 - 16:56 | Son Güncelleme: 03.12.2018 - 16:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Belçikalı ünlü milyarder yatırımcı Albert Frere 92 yaşında hayatını kaybetti.
Etiketler : Albert Frere,
591627 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/591627.aspx
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