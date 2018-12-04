Beyaz Saray Ekonomi Konseyi Başkanı Larry Kudlow, ABD'li otomobil devi General Motors'un (GM) ülkedeki bazı  fabrikalarını kapatma kararı almasının ardından yapılan inceleme konusunda  gazetecileri bilgilendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın selefi Barack Obama'nın elektrikli  arabalar ve diğer "yeşil" girişimler için başlattığı kamu teşviklerini iptal  etmeyi istediğini aktaran Kudlow, "Politika olarak bu tür teşviklerin hepsini  sonlandırmak istiyoruz" dedi.

Kudlow, sadece GM'e yönelik teşviklerin kesilmesinin mümkün olmadığını  belirtirken, teşviklerin genel olarak 2020 veya 2021 yıllarında  sonlandırılabileceğini dile getirdi.

GM, geçen hafta yaptığı açıklamada, 4'ü ABD'nin Michigan, Maryland ve  Ohio eyaletlerinde ve biri Kanada'nın Ontario eyaletinde olmak üzere 5 üretim  tesisinin gelecek yıl içinde kapatılacağını ve çalışan sayısının yüzde 15  azaltılacağını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, GM'i "tüm teşvikleri kesmekle" tehdit  ederken, "General Motors ve CEO'su Mary Barra, Ohio, Michigan ve Maryland'daki  fabrikalarını kapatma kararıyla beni büyük hayal kırıklığına uğrattı. Meksika ve  Çin'de ise kapanan hiçbir şey yok. ABD, GM'yi kurtardı ve aldığımız teşekkür bu.  Şimdi elektrikli arabalar dahil GM'ye yönelik tüm teşvikleri kesmeyi  değerlendiriyoruz." ifadelerini kullanmıştı.