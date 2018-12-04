Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'deki sağlık sisteminin dünyaya örnek olduğunu söyledi.

"Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrolü'' kapsamında yürüttüğü başarılı çalışmalar nedeniyle Sağlık Bakanlığına başarı ödülü verdiklerini hatırlatan Adhanom, özellikle bakanlığın tütün genelgesindeki başarısının bu ödülün verilmesinde önemli faktör olduğunu belirtti. Adhanom, tütün ürünlerinin tüketilmesi hususunda Türkiye'nin "net olarak ciddi bir mücadele verdiğini" vurgulayarak, Sağlık Bakanlığının DSÖ'nün ödülünü açık ara hak ettiğinin altını çizdi.

Türkiye'nin sağlık alanındaki reformlarına övgüde bulunan Adhanom, "Türkiye'nin son 13-14 yılda sağlık sistemini değiştirmesi çok önemli. Türkiye sağlıkta büyük ilerleme kaydetti. Bunu ben kendim çok iyi biliyorum. Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ çok iyi iş başardı ve tüm dünya onu tanıyor" diye konuştu.

Adhanom, Akdağ'ın DSÖ'nün düzenlediği organizasyonlarda Türkiye'nin sağlık alanındaki atılımlarını verdiği konferanslarla diğer ülkeler ile paylaştığını ifade ederek, "Hatta pek çok bağımsız uzman bile Türkiye'nin son 13-14 yılda çok ciddi gelişme kaydettiğini teyit etti" dedi.

DSÖ Genel Direktörü Adhanom, gelecek yıl Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacağını sözlerine ekledi.

ÖDÜL CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TAKDİM EDİLMİŞTİ

Adhanom, ''Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrolü'' kapsamında yürüttüğü başarılı çalışmalar nedeniyle Sağlık Bakanlığına verilen başarı ödülünü, ABD'nin New York kentinde 25 Eylül'de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a takdim etmişti.

Ödül için Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde tören düzenlenmiş, törene, BM 73. Genel Kurulu görüşmeleri için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın heyetinde yer alan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da katılmıştı.