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ABD, Rusya'ya 60 gün süre verdiğini açıkladı
04.12.2018 - 20:33 | Son Güncelleme: 04.12.2018 - 20:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD, Rusya'ya INF Anlaşması'ndan doğan yükümlülüklerini yerine getirmesi için 60 gün süre verdiğini açıkladı. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, "Rusya, silahların denetlenmesi yükümlülüğü konusunda hile yapıyor, yeni füzelerinin menzili Avrupa'ya doğrudan tehdit" dedi.
Etiketler : ABD,Rusya,dünya haberleri,
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