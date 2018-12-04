Senatör Graham, Haspel'in sınırlı sayıda senatörle bir araya geldiği  kapalı oturumun ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İçeride duyduklarının "Kaşıkçı cinayetinden Suudi Arabistan Veliaht  Prensi Muhammed bin Selman'ın sorumlu olduğu" yönündeki kanaatini pekiştirdiğini  kaydeden Graham, bu konuda ABD Kongresinde güçlü bir duruş sergilenmesi  gerektiğini belirtti.

"SİLAH SATIŞLARINI DESTEKLEYEMEM"

Graham şu değerlendirmeyi yaptı:

"Veliaht Prens Muhammed bin Selman bitmiş durumdadır. Mümkün olan en  yüksek seviyede, onun Kaşıkçı cinayetinde suç ortağı olduğunu düşünüyorum. Onun,  ABD'ye güvenilir bir ortak olacağını sanmıyorum. O ülke yönetiminde olduğu sürece  Suudi Arabistan'a silah satışlarını destekleyemem. Ayrıca Yemen'deki savaş  kontrolden çıkmış durumda."

Suudi Arabistan'ın stratejik bir müttefik ve ABD-Suudi Arabistan  ilişkisinin kurtarılmaya değer olduğunu belirten Graham, Veliaht Prensin, bu  ilişkiye ciddi şekilde zarar verdiğini ifade etti.

Graham, "Eğer Suudi yönetimi bu adamın elinde olacaksa bu ülkeyle iş  yapmanın çok zor olacağını düşünüyorum çünkü o çılgın biri. Aynı zamanda  tehlikeli ve ikili ilişkileri tehlikeye atıyor." yorumunu yaptı.

Graham ayrıca, ortaya çıkan delillerin "açık" olduğunu ve Kongrenin  buna göre hareket etmesi gerektiğini vurguladı.