Williams, New York Fed ekonomistleri için düzenlenen panelde, ülke  ekonomisine ve para politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD ekonomisinin gücünü koruduğuna ve finansal şartların hala büyümeyi  destekleyici olduğuna işaret eden Williams, "Güçlü büyüme, iş gücü piyasası ve  hedefe yakın enflasyon görünümünü ve bu görünümü çevreleyen çeşitli riskleri göz  önüne aldığımda, kademeli faiz artırımlarının sürdürülebilir ekonomik büyümeyi ve  ikili hedeflerimizi desteklemek için en iyi seçenek olduğunu öngörmeye devam  ediyorum." ifadesini kullandı.

Williams, buna karşın Fed'in risklere karşı verilere bağımlı para  politikasını sürdürmeye devam edeceğini vurguladı.

"ABD EKONOMİSİ GELECEK YIL YÜZDE 2,5 CİVARINDA BÜYÜR"

Fed'in para politikasını belirlemekte kilit rol oynayan New York Fed  Başkanı Williams, ABD ekonomisinin gelecek yıl yüzde 2,5 civarında büyümesini  beklediğini aktardı.

Williams, süregelen güçlü ekonomik büyümenin gelecek yıl kademeli faiz  artırımlarını destekleyeceğini ve Fed yetkililerinin para politikasının ne zaman  değişeceğine henüz karar vermediğini sözlerine ekledi.

PİYASALAR DALGALANIYOR

Williams'ın, Fed Başkanı Jerome Powell'ın geçen hafta yaptığı  açıklamalarla çelişen yorumları, piyasalarda sert dalgalanmalara yol açtı.

Powell’ın geçen hafta "mevcut politika faizinin nötr seviyenin biraz  altında bulunduğuna" yönelik açıklamaları, Fed'in faiz artırımlarına gelecek yıl  ara verebileceği şeklinde değerlendirilirken, piyasalarda oluşturduğu iyimserlik  özellikle hisse senedi fiyatlarında sert yükselişe neden olmuştu.

Bu açıklamaların ardından geçen haftanın son ve bu haftanın ilk işlem  günlerini yüzde 1'in üzerinde kazançlarla tamamlayan ABD borsaları, Williams'ın  konuşmasının ardından ciddi düşüş yaşarken, Dow Jones'un kaybı 600 puanı aştı.

Öte yandan, dolar rakipleri karşısında değerlenirken, avro/dolar  paritesi 1,1375'ten 1,1340'a geriledi. Güne 5,2430 civarında başlayan dolar/TL  ise uluslararası piyasalarda 5,38-5,40 dar bandında işlem görüyor.