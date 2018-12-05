İran'da 18 milletvekili, İsfahan'daki su temini  projelerinin gelecek yıl için hazırlanan bütçe taslağından çıkarılmasına tepki  olarak topluca istifa etti.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'e konuyla ilgili bilgi veren  Feridunşehr milletvekili Ekber Türki, istifa edenlerin tamamının İsfahan  milletvekilleri olduğunu söyledi.

İsfahanlı 18 vekilin eyaletteki su temini projelerinin gelecek yıl  için hazırlanan bütçe taslağından çıkarılması üzerine istifa kararı aldığını  aktaran Türki, "İsfahan milletvekilleri, bugün istifa mektuplarını Yasama  Erki'nin Başkanlık Divanı'na sundu." dedi.

Öte yandan İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya konuşan İsfahan  milletvekili Nasır Musevi Largani, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin su sorununun  çözüleceği yönünde İsfahan halkına verdiği vaatleri yerine getirmediğini söyledi.

İsfahan'daki Zayende Nehri'nin kurumasını engelleyecek çözüm  üretilmediğini dile getiren Largani, "Daha önceden planlanan ve bütçede yer alan  projeleri de bütçeden çıkardılar." ifadesini kullandı.

İran'ın tarihi ve turistik kenti İsfahan'ın genellikle çiftçilerin  yaşadığı doğu kesimleri kuraklık ve su kaynaklarının hatalı kullanımı nedeniyle  ciddi su sıkıntısıyla karşılaşmıştı. Sorunlara tepki olarak çiftçiler tarafından  birçok kez protesto gösterileri düzenlemişti.

İsfahan'ın sembollerinden Zayende Nehri de yaklaşık 10 yıldır kurumaya  yüz tutmuş durumda. Nehrin canlandırılması için çalışmalar yürüten Tahran  yönetimi, planlanan projelerde henüz başarı sağlayamadı.

Bölgedeki kuraklık, tarımı olumsuz etkilerken geçimini çiftçilik  yaparak sağlayan bölge halkının da kent merkezlerine göç etmesine neden oluyor.