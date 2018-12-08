Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı kararıyla 9 yeni fakülte ve yüksekokul kuruldu, iki fakültenin ismi değiştirildi ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesine bağlı Söke Sağlık Yüksekokulu kapatıldı. Karara göre, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesine bağlı İletişim Fakültesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesine bağlı Hukuk Fakültesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesine bağlı Hukuk Fakültesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesine bağlı Hukuk Fakültesi, Alanya Alâaddin Keykubat Üniversitesine bağlı Yabancı Diller Yüksekokulu, Ege Üniversitesine bağlı Birgivi İslami İlimler Fakültesi ile Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesine bağlı Bor Sağlık Bilimleri Fakültesi kuruldu. Ayrıca Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı Kerkük ve Cerablus’ta iki ayrı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu kurulması kararlaştırıldı. Kapadokya Üniversitesine bağlı Mimarlık ve Tasarım Fakültesinin adı Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi; TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesine bağlı Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesinin adı ise Mimarlık ve Tasarım Fakültesi olarak değiştirildi. Bu arada Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Söke Sağlık Yüksekokulunun kapatılması kararı alındı.



ERDÖL: KOLLARI SIVADIK

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Kerkük ve Cerablus’ta üniversite bünyesinde iki ayrı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu kurulması için kolları sıvadıklarını bildirdi. Türkiye’nin hiçbir çıkar gözetmeden Irak ve Suriye halklarının her zaman yanında olduğuna işaret eden Prof. Dr. Erdöl “Suriye ve Iraklı kardeşlerimizin sağlık eğitimi alanında ihtiyaç duydukları programları belirleyip yüksekokullarımızı açacağız” ifadelerini kullandı.