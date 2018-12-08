Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke

ANKARA

Türk heyeti, Suriye’deki krizi çözmek maksadıyla Türkiye-Rusya-İran arasında oluşturulan Astana platformunu eleştirerek “Astana sürecinin fişi çekilmeli” diyen Jeffrey’e bu sözlerinden duyulan rahatsızlığı iletti.

Jeffrey daha sonra Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, tarafından kabul edildi. Akar, görüşmede ABD’nin terör örgütü YPG/PKK ile ilişkisini sonlandırması ve gözlem noktalarından vazgeçilmesi gerektiğini belirtti, Türkiye’nin güneyinde bir terör koridoru oluşmasına asla müsaade edilmeyeceğini vurguladı.

Gazetecilerin sorularını cevaplandıran Jeffrey, “Münbiç’te bazı adımlar atacağız. Gözlem noktalarının amacı, taciz ateşi açılmasından vazgeçirmek. Onlar ‘muharebe konuşlanması’ değil. Astana süreci işliyor, bununla hiçbir sorunumuz yok” dedi.