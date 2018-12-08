Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sırbistan'da, Belka adlı keçi, sahiplerinin 20 bin avrosunu yedi. Sırbistan medyasının haberine göre, Aranđelovac şehri yakınındaki Ranilovic köyünde yaşayan Simic ailesi, 10 hektar toprak almak için 20 bin euro topladı. Satıcıyı bekleyen aile, parayı sayıp masaya bıraktı. Milena Simic, "Kayınpeder sabah hayvanlara yem vermek için çıktı ve kapının açık kaldığını fark etmedi. Birkaç yıldır bizde yaşayan keçi Belka, eve girerek masadaki parayı yemeye başladı. Bir hışırtı ve gürültü duyunca kocam neler oluyor diye bakmaya gitti ve çok fenalaştı, neredeyse kalbi duracaktı.



TÜM PARAYI YEDİ, SADECE 300 EURO KALDI

Belka masadaki tüm parayı yedi, sadece 300 euro kaldı, geriye kalan para çiğnendi ve yutuldu" diye anlattı.

KOCAM KONUŞMUYOR, TEK BİR NOKTAYA BAKIYOR

Kadın, "Kocam o andan itibaren konuşmuyor, sadece oturup tek bir noktaya bakıyor" diye ekledi.

SAHİPLERİ KEÇİYİ YEDİ

Haberde, keçinin kesilip kızartıldığı da aktarıldı.