Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Repubblica gazetesinde yer alan haberde, Lanterna Azzura isimli gece kulübünde, biber gazı şişesi yüzünden yaşanan panik ve izdihamda, 5 çocuk ve bir kadının hayatını kaybettiği belirtildi.

6 KİŞİ ÖLDÜ, 60 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Ancona itfaiye idaresinin sözcüsü 60 kişinin hastaneye kaldırıldığını söyledi. İtfaiye sözcüsü, "Kurbanların binayı terk etmesine yardım ettik. Gece kulübünde 6 kişi hayatını kaybetti. Şu anda olay mahallinde güvenlik görevlileri olayın çıkış sebebini araştırıyor. Bize 60 kişinin hastaneye kaldırıldığı söylendi. Olay bir kişinin biber gazı kullanmasıyla başlamış” dedi.



'GECE KULÜBÜNDE BİN KİŞİ BULUNUYORDU'

İzdihamın yaşandığı gece kulübünde yaklaşık bin kişinin bulunduğu belirtildi. Olayın gece yarısı meydana geldiği kaydedildi.