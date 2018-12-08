Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa’nın başkenti Paris’te başlayan ve hala şiddetlenerek devam eden Sarı Yelekliler hareketi bugün Hollanda’ya da sıçradı. Hollanda’nın başkenti Amsterdam da dahil Hollanda'nın 11 ayrı noktasında toplanan Sarı Yelekli protestocuların eylem yapmaya hazırlandığı kaydedildi.

Belçika'da da 'sarı yelekliler' protestosu Belçika'da "sarı yelekliler", Fransa'ya giden otoyolu kapatırken, polis başkent Brüksel'de yaklaşık 50 kişiyi gözaltına aldı. Protestocular AB kurumlarına doğru yürümeye başladılar.

Fransa'da sarı yeleklilerin gösterisi başladı, gözaltılar var "Sarı yelekliler", başta Paris olmak üzere ülke genelinde akaryakıt zamlarını ve kötüleşen ekonomik koşulları protesto ediyor. Fransız yetkililer ülke genelinde geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Protestolarda şu ana kadar 481 kişi gözaltına alındı. Polis, Paris sokaklarında göstericilere müdahale ediyor.