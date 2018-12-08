Katarlı bir yetkili, Katar Emiri Al Sani'nin yarın Suudi Arabistan'da düzenlenecek Körfez Zirvesi'ne katılmayacağını söyledi.
Katar Emiri Al Sani, Körfez Zirvesi'ne katılmayacak
08.12.2018 - 22:49 | Son Güncelleme: 08.12.2018 - 22:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Katarlı bir yetkili, Katar Emiri Al Sani'nin yarın Suudi Arabistan'da düzenlenecek Körfez Zirvesi'ne katılmayacağını söyledi
Etiketler : Katar Emiri Al Sani,Körfez Zirvesi,
592510 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/592510.aspx
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