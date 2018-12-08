Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Liaoning eyaletinde bulunan Tieling şehrinde otobüse başkasının indirimli kartı ile binmeye çalışan şahıs, şoförün uyarısıyla kavga çıkardı. Karta el koyması gerektiğini söyleyen şoförü yumruklayan adam öncesinde de seyir halindeki otobüsün direksiyonu çevirdi. Şoförü yumruklayan adamın görüntüleri otobüsteki kameraya yansıdı. O anlarda şoför sakinliğini korurken, şoförün şikayetiyle yolcu gözaltına alındı.