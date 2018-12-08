Liaoning eyaletinde bulunan Tieling şehrinde otobüse başkasının indirimli kartı ile binmeye çalışan şahıs, şoförün uyarısıyla kavga çıkardı. Karta el koyması gerektiğini söyleyen şoförü yumruklayan adam öncesinde de seyir halindeki otobüsün direksiyonu çevirdi. Şoförü yumruklayan adamın görüntüleri otobüsteki kameraya yansıdı. O anlarda şoför sakinliğini korurken, şoförün şikayetiyle yolcu gözaltına alındı.
Başkasının indirimli kartını kullandı, fark eden şoförü yumrukladı
08.12.2018 - 23:07 | Son Güncelleme: 08.12.2018 - 23:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çin'in Liaoning eyaletinde bulunan Tieling şehrinde otobüse başkasının indirimli kartıyla binmeye çalışan adam ve şoför arasında kavga çıktı.
Etiketler : çin,
592512 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/592512.aspx
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