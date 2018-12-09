Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muhalefet kanadının çağrısı üzerine Belgrad Üniversitesi Felsefe Fakültesi önünde toplanan yüzlerce gösterici, buradan Sırbistan Radyo ve Televizyonu (RTS) binasına yürüdü. Göstericiler, üzerinde "kanlı gömleklere son", "hukukun üstünlüğü ve adalet için", "iktidarın terörüne karşı" ve "Avrupa neden sessiz kalıyorsun?" yazılı dövizler taşıyarak hükümet karşıtı sloganlar attı.

Protestonun, Sırbistan Solu Genel Başkanı Borko Stefanovic'in, Krusevac şehrinde yapmayı planladığı konuşma öncesinde başına metal bir çubukla vurulmasına tepki göstermek amacıyla düzenlendiği bildirildi.

Birçok muhalefet liderinin de katılarak destek verdiği protesto nedeniyle, başkent Belgrad'daki çok sayıda cadde de trafiğe kapatıldı.

Geniş güvenlik önemlerinin alındığı gösteri, konuşmaların ardından olaysız sona erdi.

Öte yandan, Arnavutluk'ta da üniversite harçlarının yüksek olmasına tepki gösteren öğrenciler, bir süredir hükümet karşıtı protesto düzenlemeye devam ediyor.