Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa’da akaryakıta gelen zamlarını bahane ederek 17 Kasım’da protesto gösterisine başlayan “Sarı Yelekliler”in eylemi, Cumhurbaşkanı Emanuel Macron’un geri adım atmasına rağmen büyüyor. Gösteriler, Belçika ve Hollanda’ya da sıçradı. Hafta sonunu fırsat bilen onbinlerce kişi Paris sokaklarına indi. Fransız emniyeti, 90 bine yakın polisi görevlendirdi. Champs-Elysees Caddesi yangın yerine döndü. Gaz bombası kullanan polis, göstericilere göz açtırmadı. “Macron istifa” sloganları atan eylemciler, polisin ara sokakları kapatması sebebiyle Champs-Elysees Caddesi’nde sıkıştı. 700’den fazla Sarı Yelekli gözaltına alındı. Cadde ve çevresinde gaz bombası sebebiyle göz gözü görmedi.



31 BİN KİŞİ KATILDI

Emniyet Genel Müdürü Eric Morvan polislere “Size güvenim ve desteğim tam. Size karşı ne nefret ne tehditler ne de saldırılar ülkede barışı sağlama kararlılığımızı zedeleyemez” diyerek moral vermeye çalıştı. 8 bini Paris’te olmak üzere ülke çapında 31 bin kişinin gösteriye katıldığını açıklayan yetkiler, gözaltına alınanlar arasında maske, çekiç, taş, beyzbol sopası ve sapan taşıyanların olduğu duyurdu.

Fransa dün kabusu yaşadı. Mağazalar açılmadı. Metro seferleri çalışmadı. Eyfel Kulesi, gösteriler sebebiyle ziyarete kapatıldı. Sarı Yeleklilerden bazıları, vitrinlerin kapatıldığı tahta ve suntaları söküp dükkan camlarını kırdı. Paris’teki eylemlere bazı Türk kökenliler de destek verdi. Onlardan biri, olay yerinde çekim yapan TRT muhabirini “Kendi ülkesindeki olayları göstermiyor” diyerek hedef göstermeye çalıştı. Aralarında BBC ve CNN’in de bulunduğu uluslarası televizyon kanalları ise gösterilerin sürdüğü saatlerde belgesel yayınlamayı tercih etti.



AB’NİN GÖBEĞİNDE EYLEM

Bu arada Sarı Yelekliler isyanı Belçika’nın ardından Hollanda’ya da sıçradı. Başkent Amsterdam da dâhil ülkenin on bir ayrı noktasında sarı yelek giyen eylemciler protesto gösterisi yaptı. Belçika’nın başkenti Brüksel’de dün sabah saatlerinde yüzlerce gösterici toplandı. Polisle çatışan göstericilerden ellisi gözaltına alındı. Polis müdürü “Eylemcilerin üzerinde havai fişek, çekiç gibi maddeler yer alıyordu” diye açıklamada bulundu. Avrupa Birliği merkez binasına doğru yürüyen herkes arandı. Bazıları Avrupa Parlamentosu binasına girmeye çalıştı.

TRUMP: PARİS BENİ İSTİYOR

ABD’nin başını çektiği NATO’ya karşı “Avrupa Ordusu” kurulmasını teklif eden Fransız Cumhurbaşkanı’nın kısa süre sonra Sarı Yelekliler eylemi sebebiyle iftifa noktasına gelmesi, ABD Başkanı Donald Trump’u sevindirdi. Paris’te yaşanan kriz hakkında açıklamada bulunan Trump şu ifadeleri kullandı: Paris Anlaşması Paris için pek işe yaramıyor. Protestolar ve ayaklanmalar Fransa’yı sarmış durumda. Halk çevreyi korumak amacı ile üçüncü dünya ülkeleri için büyük miktarda para ödemek istemiyor. “Trump’ı istiyoruz” diye sloganlar atılıyor. Seviyorum Fransa’yı.

Trump, 2015 yılında imzalanan Küresel ısınma karşıtı Paris Anlaşması’ndan çekilmiş, karar üye ülkelerce eleştirilmişti.

BELÇİKA:

AP KAPISINA DAYANDILAR

“Game of Thrones” dizisinin “Winter is coming” (Kış geliyor) repliği Sarı Yeleklilere de malzeme oldu. Belçika’da ülkeyi Fransa’ya bağlayan E-40 Otoyolu’nu set çekerek trafiğe kapatan göstericiler “sosyal kış geliyor” pankartlarıyla mesaj yolladı. Avrupa Parlamentosu binasına girmeye çalışanları polis biber gazıyla uzaklaştırdı.

HOLLANDA:

HEPİMİZ SARI YELEKLİYİZ

Hollanda’da da çok sayıda kişi sokağa indi, “Rutte istifa, Rutte defol” sloganları attı. Olayların büyümesinden korkan Başbakan Rutte "Aslında hepimizin üzerinde bir sarı yelek var. Siyasetçiler bunu mümkün olduğu kadar cevaplamalıdır" diyerek yumuşatmaya çalıştı.