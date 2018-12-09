Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sudan resmi haber ajansı SUNA, Sudan’ın El-Gadarif şehrinde yerel yöneticileri taşıyan bir helikopterin düştüğünü açıkladı. Kazada en az 7 yerel hükümet görevlisinin hayatını kaybettiği, birkaç kişinin de yaralandığı belirtildi. Ölenler arasında bir vali ve 3 güvenlik görevlisinin olduğu bildirildi. Helikopterin güvenlik turu için havalandığı öğrenildi. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor.