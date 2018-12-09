Sudan resmi haber ajansı SUNA, Sudan’ın El-Gadarif şehrinde yerel yöneticileri taşıyan bir helikopterin düştüğünü açıkladı. Kazada en az 7 yerel hükümet görevlisinin hayatını kaybettiği, birkaç kişinin de yaralandığı belirtildi. Ölenler arasında bir vali ve 3 güvenlik görevlisinin olduğu bildirildi. Helikopterin güvenlik turu için havalandığı öğrenildi. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor.
Sudan’da helikopter kazası: 7 ölü
09.12.2018 - 16:57 | Son Güncelleme: 09.12.2018 - 16:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sudan’ın doğusunda meydana gelen helikopter kazasında 7 yerel hükümet yetkilisi hayatını kaybetti.
Etiketler : sudan,
592616 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/592616.aspx
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