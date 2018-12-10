Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

Fransa’da akaryakıt zamlarına karşı “sarı yeleklilerin” başlattığı protestolar hükûmetin geri adım atmasına rağmen devam etmiş, cumartesi günü sokaklar savaş alanına dönmüştü. Ülke yaklaşık bir haftadır toplumsal şiddet olaylarıyla çalkalanırken, olaylar Belçika ve Hollanda’ya da sıçradı. Fransa’daki gibi sarı yeleklerle ile sokağa çıkan protestocular, çeşitli kentlerde hükûmetin politikalarını eleştirdi ve istifa çağrısında bulundu. Batı Avrupa’da yaşanan olaylar, akıllara eski Sovyetler Birliği ülkelerinde yaşanan “renkli darbeler” ve bu darbelerin baş finansörü Soros’u getirdi. Birçok ülkede sivil toplum görünüşlü vakıfları bulunan Soros, 2003 yılında Gürcistan’da “Kırmızı Gül Devrimi”, 2004 yılında Ukrayna’da “Turuncu Kestane Devrimi”, 2005 yılında ise Kırgızistan’da “Sarı Lale Devrimi” gibi toplumsal ayaklanmalarla bu ülkelerdeki hükûmetleri devirmişti. ABD’li finans spekülatörü bir milyarder olan George Soros, dünyanın çeşitli ülkelerinde kitlesel ayaklanmaları destekleyerek ABD ve küresel sermaye işbirlikçilerini iktidara getirmeyi amaçlıyor. Soros Vakfı, birçok ülkede sivil görünümlü STK’lar aracılığıyla bu faaliyetlerini yürütüyor.

Türkiye’de ise diğer ülkelerde sahnelenen “renkli darbeler” 2013’te Gezi Parkı provokasyonlarında kendini göstermişti. Soros tarafından desteklenen “gençlik örgütü” Otpor lideri Ivan Maraviç, Gezi eylemlerinin altyapısını oluşturmak için 18-21 Haziran tarihlerinde Türkiye’de temaslarda bulunmuştu. Soros destekli Otpor, diğer ülkelerde yaptığı gibi Türkiye’de olayları “duran adam”, “oturan adam”, “çiçek atan adam”, “kırmızılı kadın”, “piyano çalan adam” gibi figürlerle sembolleştirmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, son açıklamasında Gezi Parkı olaylarını başlatmaktan tutuklu bulunan Osman Kavala’ya atıfta bulunarak “Gezi olaylarında teröristlerin finans kaynağı olan bir kişi şu anda içeride. Onun arkasında meşhur Macar Yahudisi Soros var” ifadesini kullandı.

MACRON, BUGÜN ‘SARI YELEKLİLER’LE GÖRÜŞECEK

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, hayat pahalılığı ve akaryakıt zamlarını protesto eden ‘Sarı Yelekliler’ ile bugün bir araya geleceği bildirildi. Elysee Sarayı’ndaki görüşmeye işçi ve memur sendikalarının temsilcileri katılacak. Görüşmede Meclis Başkanı Richard Ferrand’ın ve Senato Başkanı Gérard Larcher’ın da hazır bulunacağı ifade edildi.