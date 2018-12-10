Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkent Paris'te başlayan eylemler Fransa geneline yayılırken, farklı bölgelerden gelen polis şiddeti görüntülerinin de ardı arkası kesilmiyor.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un istifasını isteyen eylemciler, polisin coplu ve plastik mermili saldırılarıyla kanlar içinde görüntülere yansıyor.

Fransız polisi, tek yakaladığı tüm eylemcileri yerlerde sürüklüyor, şiddet uyguluyor.

HÜKÜMETİN "BÜYÜYEMEME" KORKUSU



"Sarı Yelekliler" tarafından gerçekleştirilen protestolar, Fransız hükümetinde de paniğe sebep oldu.

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, protestolardan dolayı ekonominin çok ciddi şekilde yavaşladığını ve yıl sonunda büyüme oranının azalmasının beklendiğini söyledi.

MERKEZ BANKASI'NDAN AÇIKLAMA



Büyüme beklentisinin düştüğünü açıklayan hükümete, Merkez Bankası'ndan da karşılık geldi. Hükümet, yeni dönemdeki büyümeyi yüzde 0,4 beklerrken, bir ayda bu rakamın yüze 0,2'lere kadar gerilediği belirtildi.

Fransız polisi, plastik mermisiyle bir gencin el parmaklarını kaybetmesine neden oldu.

MACRON: SOSYAL MEDYA VE TV PROGRAMLARI DEMOKRASİ İÇİN ZEHİR

Yaşanan şiddet olaylar,ı Fransız medyasında, asgarii olarak ekranlara yansıtılsa da sosyal medyadan yayınlanan görüntülerde polis şiddetinin gözler önüne serilmesi Macron'u rahatsız etti.

Protestocularla diyalog kapsamında önlem listesi hazırlığında olan Macron, "Sosyal ağlar ve televizyon programları demokrasi için bir zehirdir." açıklamasını yaptı.

BİNLERCE KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

17 Kasım'dan beri devam eden eylemlerde dün ülke genelinde düzenlenen gösterilere 136 bin kişinin katıldığı, çıkan olaylarda bin 700'den fazla kişinin gözaltına alındığı belirtildi.